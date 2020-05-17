مدافع منتخب مصر ينجو من حادث مروع بعد نفي الأهلي

تعرض باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي والمنتخب المصري لحادث مروع مساء اليوم السبت 16-5-2020، على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

اللاعب الدولي كان يقود سيارته، وفجأة انفجر الإطار الأمامي مما أفقده السيطرة على عجلة القيادة، وكاد يتسبب له في كارثة حقيقية لولا تدخل العناية الإلهية.

سيارة لاعب الإسماعيلي اصطدمت بأحد أعمدة الصيانة الصغيرة الموجودة على الطريق، نظرًا للإصلاحات التي تنفذ في الطريق السريع.

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ولم يتعرض باهر المحمدي لأية إصابات جراء هذا الحادث المروع، لكن سيارته تعرضت لتلف كبير بعد تهشم الجزء الأمامي تمامًا.

وتأتي هذه الأخبار بعد ساعات قليلة من نفي مدير تعاقدات النادي الأهلي “أمير توفيق” لأنباء تفاوضه بشكل مباشر مع مجلس إدارة الإسماعيلي لشراء باهر المحمدي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن باهر المحمدي يعد أحد أهم أهداف قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الصفوف الخلفية لكلا الفريقين، ويطلب الإسماعيلي أكثر من 15 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.