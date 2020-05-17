عودة نارية للنجم الجزائري “بنسبعيني” وبوروسيا مونشينجلادباخ في الدوري الألماني

حقق نادي بوروسيا مونشنجلادباخ انتصارًا “هاماً” فور عودة الدوري الألماني ، على حساب إنتراخت فرانكفورت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.

وبعد توقف المنافسات منذ منتصف مارس الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، استأنفت اليوم منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية، بإقامة المباريات بدون جماهير ووفقا لقواعد ومعايير صحية ووقائية صارمة.

وبهذه النتيجة رفع بوروسيا مونشنجلادباخ رصيده إلى 52 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث بينما تجمد رصيد اينتراخت فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

ورغم غياب الجماهير، أشعل بوروسيا مونشنجلادباخ أجواء اللقاء مبكرا عندما افتتح التسجيل بعد 38 ثانية فقط من صافرة البداية، حيث تلقى الحسن بليا طولية وتبادل الكرة ببراعة مع هوفمان قبل أن يسددها بقوة داخل الشباك معلنا تقدم الضيوف 1 / صفر.

وفي الدقيقة السابعة، عزز مونشنجلادباخ تقدمه بالهدف الثاني وسجله ماركوس تورام إثر عرضية متقنة من الجزائري رامي بن سبعيني.

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فيديو أهداف مباراة إنتراخت فرانكفورت ومونشنجلادباخ فى الدوري الالماني

وفي الشوط الثاني، حصد بن سبعيني ثمار تألقه في المباراة وأضاف الهدف الثالث لمونشنجلادباخ من ضربة جزاء في الدقيقة 73.

وقبل تسع دقائق من نهاية المباراة، رد آينتراخت فرانكفورت بهدف وحيد سجله أندريه سيلفا.

واستخدم فيليكس فييدفالد المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت وماركو روزي المدير الفني لبوروسيا مونشنجلادباخ، القاعدة المؤقتة الجديدة التي تتيح إجراء خمسة تبديلات في صفوف الفريق بدلا من ثلاثة، حيث أجرى كل منهما خمسة تبديلات خلال المباراة.