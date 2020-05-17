صورة | أشرف حكيمي قرر الإفطار في مباراة دورتموند وشالكه

خاض الظهير الأيمن الدولي المغربي “أشرف حكيمي” مباراة ديربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه دون صيام، عصر اليوم السبت 16-5-2020.

وأظهرت إحدى اللقطات احتساء أشرف حكيمي للماء خلال توقف اللعب لبضع دقائق، وتبادل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك” للصورة على نطاق واسع.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت ألمانيا، 13:30 بتوقيت جرينيتش، أي قبل موعد الإفطار بساعات طويلة.

وسيطرت على تعليقات الجمهور المغربي الاستياء والضغب من إفطار أشرف حكيمي منذ بداية المباراة، لكن يبدو أن لاعب ريال مدريد المعار لدورتموند منذ عامين قرر العمل بوصايا الأطباء منذ اكتشاف فيروس كورونا، ولعل أهمها شرب المياه أول بأول.

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وتتزامن الأيام العشر الأخيرة في شهر رمضان مع استئناف الدوري الألماني الدرجة الأولى “البوندسليجا” بعد فترة توقف دامت لمدة شهرين.

وقدم أشرف حكيمي مباراة كبيرة على الرواق الأيمن، وساهم بصورة ملحوظة في فوز دورتموند بنتيجة 4/صفر، وتقليص فارق النقاط بينه وبين بايرن ميونخ لنقطة واحدة.

عرب الدوري الألماني | من هو أشرف حكيمي؟