لوشيسكو يُخرس الألسنة ويؤكد للرومانيين بقاءه مع الهلال

تواترت في الفترة الماضية العديد من التقارير الصحفية التي تؤكد أن نادي فنربخشة التركي يرغب بقوة في التعاقد مع مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، بداية من الموسم الرياضي المقبل.

لكن مدرب الزعيم أغلق هذا الباب تمامًا، وأكد تركيزه على مواصلة الانتصارات والألقاب مع الفريق الأزرق، على أقل تقدير، حتى نهاية عقده في عام 2021.

التأكيد على البقاء مع الهلال

وعلق رازفان لوشيسكو على أنباء مفاوضات فنربخشة التركي، وقال مدرب باوك السابق في تصريحات حصرية لقناة “سبورت” الرومانية “شيء واحد يمكنني قوله. لقد فزت بدوري الأبطال هنا، ونحن على مسافة 8 مراحل قبل نهاية الدوري السعودي“.

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وأضاف “نحن في المركز الأول بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسينا، نحن في نصف نهائي الكأس. الآن أنا في الهلال وسأبقى في الهلال”.

رازفان مع الهلال

مدرب الهلال كان قد قاد باوك اليوناني لتحقيق الدوري والكأس في بلاد الإغريق، وحضر إلى الزعيم الصيف الماضي ليقوده إلى منصة التتويج في دوري أبطال آسيا.

وخاض لوشيسكو مع الفريق الأزرق 39 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن، وفاز في 27 مباراة، وتعادل 7 مرات، وخسر 5 مواجهات، وسجل الفريق تحت قيادته 97 هدفًا، واستقبلت شباكه 49 هدفًا.