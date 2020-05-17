لوشيسكو عن نجم الهلال السابق: لديه شخصية قوية ويستطيع تحقيق الحلم!

أشاد مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، بمواطنه الروماني ميرل رادوي، الذي يقود تدريب منتخب رومانيا، منذ نوفمبر 2019، خلفا لـ”كوزمين كونترا”، بعد فشل الأخير في قيادة المنتخب للتأهل المباشر إلى يورو 2020، والتي تأجلت إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا.

رادوي، مدرب رومانيا الحالي ولاعب الهلال السابق، كان قد عمل مدربا لمنتخب شباب رومانيا تحت 21 عاماً، وأبلى بلاءا حسنًا، مما جعل المسؤولين في اتحاد الكرة يمنحوه فرصة قيادة المنتخب الأول، لتحقيق حلم الوصول إلى منافسات اليورو.

وستلعب رومانيا، التي احتلت المركز الرابع في المجموعة السادسة في التصفيات، على أرض آيسلندا في قبل نهائي الملحق الأوروبي في سبتمبر المقبل، والفائز منهما سيلتقي بلغاريا أو المجر لحجز مقعد في النهائيات.

خبرة كبيرة

لوشيسكو تحدث عن رادوي عبر قناة “سبورت” الرومانية، وقال “لديه شخصية قوية للغاية! كان لديه العديد من المدربين الذين عمل معهم والذين اكتسب منهم الكثير من الخبرة”.

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وحول توقف المباريات في الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، أعلق مدرب الهلال “من الممكن أن يكون هذا الانقطاع ميزة في النهاية. مع ذلك فإن أيسلندا فريق جاء بدافع واستمرارية، وقد حقق نتائج جيدة في السنوات الأخيرة. لم تكن الأمور جيدة بالنسبة لنا. عانينا من الصراعات والخلافات وتغييرات المدربين”.

من هو رادوي؟

يُعتبر ميريل رادوي من أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب رومانيا، وقد خاض 67 مباراة دولية، وحقق كلاعب ثلاثة ألقاب للدوري الروماني مع ستيوا بوخارست، وبطولتين دوري وكأس ولي العهد مع نادي الهلال.

وانضم رادوي إلى الهلال في يناير 2008 بتوصية من المدرب أولاريو كوزمين، واستمرت تجربته مع الزعيم لمدة 3 سنوات، قبل أن ينتقل في 2011 إلى العين الإماراتي.

وفي يونيو الماضي قاد رادوي منتخب رومانيا تحت 21 عاماً إلى قبل نهائي بطولة أوروبا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو التي تأجلت إلى صيف عام 2021.