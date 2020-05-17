بسبب “قبلات” لاعبيه..هيرتا برلين أول فريق يخرق قواعد عودة الدوري الألماني

نسي مدافع هيرتا برلين “ديدريك بوياتا” قواعد وتدابير التباعد الاجتماعي خلال مباراتهم ضد هوفنهايم، حيث قبّل زميله ماركو جروجيك أثناء احتفاله بأحد أهداف فريقه خلال المباراة.

وأمسك مدافع مانشستر سيتي السابق بوجه جورجيك وقبّل خده خلال لقطة “غريبة” في مباراة في الدوري الألماني، أثارت الكثير من الجدل عقب المباراة، ولا سيما في ظل عدم احترام لاعبي هيرتا برلين لتدابير فيروس كورونا، والاحتفال وكأن شيء لم يكن.

بعد فترة وجيزة من التقبيل، سجل هيرتا برلين هدفين سريعين قبل مرور الساعة، ليعطيهم تقدمًا مريحًا في لقاء الجولة السادسة والعشرين من البوندسليجا.

وأعطى الانتصار بثلاثية نظيفة هيرتا برلين دفعة معنوية، بعد تحقيق رابع فوز على التوالي، وهي أفضل سلسلة انتصارات للفريق منذ 2004.

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وأخذ رواد مواقع التواصل يتحدثون عن الطريقة التي احتفل بها لاعبو هيرتا برلين بالأهداف، وعلى الرغم من التأكيد على منع التلامس، كانت هناك أحضان وقبلات بشكل مبالغ به، ومن المنتظر أن يتعرض الفريق لعقوبات من قبل رابطة الدوري الألماني خلال الفترة القادمة.

وبدوره انتصر نادي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة على ضيفه فريق شالكه، بينما حقق نادي فولفسبورغ انتصارًا بثنائية على أوجسبورج لحساب الجولة السادسة والعشرين من البوندسليجا.