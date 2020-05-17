فولفسبورج يحقق فوزًا قاتلا على حساب أوجسبورج في الدوري الألماني

حسم فولفسبورج مواجهته أمام أوجسبورج، بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري الألماني.

وكانت الدوريات العالمية قد توقفت في الفترة الماضية، على مدار شهرين، بسبب تفشي جائحة كورونا، وعادت منافسات الدوري الألماني من جديد، لكن مع إقامة المباريات بدون جماهير.

وتقدم ريناتو ستيفن لفريق الذئاب في الدقيقة 43، قبل أن يتعادل أوجسبورج في الدقيقة 54 بهدف بالنيران الصديقة سجله جون انتوني بروكس، وفي الوقت القاتل أحرز فولفسبورج هدف الفوز عن طريق دانييل جينزيك عند الدقيقة 91.

بهذه النتيجة، رفع فولفسبورج رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد أوجسبورج عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.