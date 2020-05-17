إصابة فارفان لاعب لوكوموتيف موسكو بفيروس كورونا

قال لوكوموتيف موسكو المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم يوم السبت إن لاعبه جيفرسون فارفان أصيب بفيروس كورونا.
ولم يشارك فارفان (35 عاما) في أي مباراة هذا الموسم، الذي يتبقى على نهايته ثماني جولات، بعد إصابة في الركبة تعرض لها العام الماضي.
وقال النادي في حسابه على تويتر ”نتيجة فحص جيفرسون فارفان جاءت إيجابية لفيروس كورونا. نتمنى شفاء سريعا لجيف“.
ويحتل لوكوموتيف المركز الثاني في الدوري الروسي، الذي سيستأنف نشاطه في 21 يونيو حزيران بعد توقفه في منتصف مارس آذار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
المصدر/ رويترز
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