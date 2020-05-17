رياضة | مدرب غانا السابق: مصر تستحق التأهل لمونديال روسيا وسوء الحظ أطاح بنا من أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب غانا السابق: مصر تستحق التأهل لمونديال روسيا وسوء الحظ أطاح بنا من أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كواسي أبياه المدير الفني السابق لمنتخب غانا على صعوبة مواجهة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2014 على الرغم من تحقيق الفوز بنتيجة 6-1، مشددا في الوقت ذاته على أن الفراعنة يستحقون التأهل لمونديال روسيا 2018.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"مباراة مصر أمام غانا كانت صعبة للغاية ولكن الشيء الجيد لشئنها هي أنني أتيح لي فرصة المباريات السابقة لمبارياتنا السابقة أمام الفراعنة، وقررت خلالها بحث مناطق القوة والضعف في الفريق المصري".

وتابع :"كان عليا تغيير أماكن اللاعبين في أرضية الملعب، وأشركت سوليه بجوار إيسيان وكان علي وضع لاعب بمراقبة محمد صلاح لأنه كان أهم لاعبي منتخب مصر".

وواصل :"أشركت أسامواه جيان في خط الهجومي ووضعت لاعب شاب بجواره، ولاعبو المنتخب الغاني كان لديهم إصرار كبير من أجل تحقيق الفوز".

وأشار :"تحدثت مع اللاعبين بضرورة التركيز وتسجيل 3 أهداف على الأقل، وكنا محظوظين بتسجيل 3 أهداف أخرى".

وعن وجود اعمال سحر خاصة بهذه المباراة :"السحر كان عزيمة اللاعبين والتصميم، ولم أركز على اللاعبين الكبار بل قمت بمزيج اخر مع اللاعبين الشباب وركزت على مناطق الضعف في الفريق المصري".

وعن أسباب تفوق منتخب مصر في تصفيات مونديال 2018 على نظيره الغاني قال :"أتيت لكي أكون بدلا من جرانت وتوليت المهمة كان المنتخب الغاني يمتلك نقطة واحدة".

وواصل :"أدركنا بأن الموقف ليس في أفضل حال بعد تعادل منتخب أوغندا في غانا".

وأردف :"مصر بدأت التصفيات بشكل جيد للغاية ومع الوصول إلى المحطات الأخيرة اداء الفراعنة لم يكن الأفضل، ولكن البدايات ساعدتهم".

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وأشار :"منتخب مصر احد أفضل الفرق في إفريقيا، وكانت تستحق الوصول إلى كأس العالم 2018، وعندما وصلوا إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات قدموا أداء قوي".

وحول أسباب ضعف مستوى غانا في أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر قال :"أعتقد بأنه عندما كنت مديرا فنيا كانت التعليمات ضرورة تجهيز منتخب صغير السن وبالفعل قمنا بذلك".

وأردف :"في مرحلة المجموعات حققنا صدارة المجموعة وعندما تأهلنا واجهنا تونس وسوء التوفيق حرمنا من الفوز على تونس".

وواصل :"واجهنا سوء توفيق لأننا واجهنا تونس وخضنا أمامها مباراة قوية، ولكن لم نتمكن من الفوز على المنتخب التونسي".

وعن أسباب رحيله عن تدريب منتخب غانا قال :"العقد الخاص بي مع الاتحاد الغاني كان ينتهي في إبريل 2019 ولكن اتحاد الكرة قرر تمديد العقد حتى نهاية العام لأنهم كانوا يظنون بأنه يجب علينا أن ننهي بطولة أمم إفريقيا ثم مباراتين نهاية العام، وانتهى عقدي 25 ديسمبر من نفس العام وقاموا بالتعاقد مع طاقم فني أخر من غينيا وعلينا ترك الفرصة لمدربين أخرين".

واستطرد :"إذا أراد منتخب مصر التأهل لمونديال 2022 فعليه أن يبدأ من الآن لأنه بالتأكيد هناك العديد من الدول الصغيرة في كرة القدم تطور من نفسها، بجانب منح اللاعبين الصغار الفرصة".