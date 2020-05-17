رياضة | إسماعيل عثمان يكذّب شائعات رحيل المحمدي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر إسماعيل عثمان يكذّب شائعات رحيل المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى إسماعيل عثمان، رئيس نادي الإسماعيلي، رحيل قائد الفريق ونجم خط دفاعه باهر المحمدي، للنادي الأهلي خلال الموسم المقبل.

وصرح عثمان في بيان رسمي اليوم، أن باهر المحمدي لم يوقع للأهلي حتى الآن كما ادعت بعض المواقع والبرامج الرياضية.

ووجه عثمان انتقادات واسعة لجميع البرامج والمواقع الرياضية التي تنشر أخباراً لا أساس لها من الصحة، من هدفها إثارة الرأي العام وتأليب الجماهير.

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وأكد عثمان أن تلك الشائعات لها مردود سلبي كبير على إدارات الأندية خاصة أندية الأقاليم، والتي تهدف للحفاظ على جميع لاعبيها، من أجل المنافسات المحلية والقارية.

وكان إسماعيل عثمان قد ذكر في وقت سابق أنه لن يسمح برحيل أي لاعب عن نادي الإسماعيلي قبل أن يتوج النادي ببطولة.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن المحمدي حسم أمر انتقاله للنادي الأهلي مقابل 60 مليون جنيه مصري.