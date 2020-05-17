رياضة | نيمار: أتدرب بكل جدية وأنتظر العودة لباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيمار: أتدرب بكل جدية وأنتظر العودة لباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرازيلي "نيمار دا سيلفا" مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يتدرب بكل قوة في البرازيل خلال فترة التوقف الحالية، وينتظر عودة النشاط في باريس سان جيرمان من أجل العودة مرة أخرى.

ولم يخض نيمار أي مباراة تنافسية منذ يوم 11 مارس الماضي، حينما خاض لقاء العودة في دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني، قبل أن يتوقف النشاط بسبب كارثة كورونا.

وصرح نيمار لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" : "أهدف لأن أكون بأتم الجاهزية إذا تلقيت إشارة للعودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية مع باريس سان جيرمان".

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وتابع: "أؤدي تدريباتي بشكل قوي هنا في البرازيل كما كان الحال في باريس سان جيرمان".

وواصل: "أقوم بممارسة بعض الأنشطة التي تعوضني عن فقدان لياقة المباريات، والتدريبات في الوقت الحالي ليست بالشئ السهل".

وأضاف: "أقوم الآن بتنفيذ البرنامج التدريبي الذي أعده ريكاردو روزا مدرب اللياقة البدنية بشكل قوي، في الوقت الذي أفتقد فيه الأجواء التنافسية في المباريات".