رياضة | المنياوي: الإسماعيلي لم يطلب استعادة عواد وبامبو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر المنياوي: الإسماعيلي لم يطلب استعادة عواد وبامبو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتقي الأندية المصرية حاليًا، الأسماء المنوط بها الاستمرار بين صفوف فريقها، أو استعارة بعض اللاعبين من الفرق المنافسة أو من الخارج على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي في بعض الأحيان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وبدوره نفى صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، الأنباء التي ترددت حول طلب النادي استعادة خدمات ثنائي الزمالك محمد عواد وكريم بامبو.

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وقال المنياوي في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لم نفتح ملف التفاوض على الصفقات الجديدة للنادي وجيمع ما تردد من أنباء بخصوص التفاوض مع الزمالك لاستعادة بامبو وعواد غير صحيح".

وأتم تصريحاته مؤكداً رغبة الاسماعيلي في الغاء الموسم الكروي في الموسم الجاري وبداية موسم جديد بعد فترة التوقف الطويلة.

وكانت مسابقة الدوري المصري الممتاز وكافة الأنشطة الرياضية توقفت مؤقتًا لفترة اقتربت على 3 أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي طرح بدوره واقعًا جديداً على الساحة الرياضية في مصر والعالم.