رياضة | اتحاد الكرة: عودة الدوري قرار دولة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: عودة الدوري قرار دولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، إن عودة الدوري المصري هو قرار دولة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"وباء كورونا عالمي وهناك إجراءات كبيرة اتخذتها الدولة من أجل مواجهة هذا الفيروس".

وتابع :"أندهش من التصريحات التي صدرت من أحد المسؤولين بأن هناك تدخل حكومي لأجل عودة النشاط وكيف يتم ذلك؟".

وواصل :"هذا الأمر يحزنني لأنه لا يكون هناك وعي، فأحد المسؤولين ذكر إسمي وأكد بأنه في أن أي تصريح يخصني في ملف عودة نشاط كرة القدم بأنه يخص الحكومة فأطلب منه متابعة العالم كله".

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وأشار :"أتمنى أن يكون المسؤولين على قدر من الاستيعاب لأن الدولة ليست تحتمل مثل هذه الأمور وأي كلام خاطيء".

وأردف :"هذه بمثابة رسالة وأتمنى أن تكون وصلت لهذه المسؤول فأي دولة تأخذ حذرها، وعلينا أن نقوم بتوعية بعضنا البعض لأننا "مش في حمل نعمل بلبلة في الشارع الرياضي".

وزاد :"جاهزون بالملف الطبي الخاص بعودة الدوري منذ شهر ونصف وتم عرض الأمر على الدكتور أشرف صبحي، وتم وضع جميع الاحتياطات التي رأيناها في الدوري الألماني".

وواصل :"نتابع العالم كله لحظة بلحظة لأن هذا هو دورنا ولا بد أن يكون لدينا الوعي الكامل، والدكتور محمد سلطان جهز ملف طبي مميز للغاية ووزارة الشباب والرياضة تقوم بعرض الأمر بشكل كامل على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي الخاص بالدوري".

