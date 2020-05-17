رياضة | قرار مفاجئ من مرتضى منصور بشأن بن شرقي بعد حلقة رامز مجنون رسمي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من مرتضى منصور بشأن بن شرقي بعد حلقة رامز مجنون رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلغاء الغرامة المالية التي تم توقيعها على أشرف بن شرقي لاعب الفريق، بعد إجرائه حلقة في برنامج الفنان رامز جلال الرمضاني.

وقال منصور، في تصريحات صحفية، أنه قرر إلغاء غرامة النصف مليون جنيه، التي وقعتها على اللاعب المغربي، بعدما قام بن شرقي بضرب المدعو رامز جلال، في نهاية الحلقة".

وعلق على مطالبة رامز جلال بن شرقي بالهروب من مواجهة الأهلي، قائلا: "أين مكرم محمد أحمد مما يحدث، وهو يترك مقدم برنامج المقالب يشعل الفتنة بين الناديين الأكبر".

وأتم: "لماذا يترك رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رامز جلال لإثارة الفتنة؟ سأقوم بكشف المستور في فيديو خاص، غدًا الأحد".

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وكان المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قد أكد على وجود شرط جزائي في عقده مع نادي الزمالك، والذي يمتد لمدة ثلاثة مواسم.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة ام بي سي مصر خلال برنامج المقالب الشهير رامز مجنون رسمي : لم أندم على أي قرار اتخذته في مشواري الكروي على الإطلاق.

وبطلب رامز جلال من بن شرقي ادعاء الإصابة بشد في العضلة الضامة قبل مباراة الزمالك والأهلي القادمة قال : لن اقوم بذلك مطلقاً.

وعلق المغربي أشرف بن شرقي على حديث رامز جلال بخصوص تتويج نادي الوداد ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الاهلي قائلاً : "معلش".

وقد حل المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك ضيفا على رامز جلال في برنامج المقالب الشهير رامز مجنون رسمي، ليكون الضيف الثاني من فريق القلعة البيضاء بعد تواجد الدولي المصري طارق حامد.