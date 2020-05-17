رياضة | نجم النصر السعودي يبني مسجدا في هولندا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم النصر السعودي يبني مسجدا في هولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية، أن المغربي نور الدين أمرابط لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، يعتزم بناء مسجد في هولندا.

وغادر أمرابط السعوية قبل بداية شهر رمضان، باتجاه هولندا حيث تقيم عائلته في أوتريخت، ويبدو أن المسجد سيتم إنشاؤه في هذه المدينة التي يقضي بها معظم أوقات إجازاته، حسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية عبر موقعها على الإنترنت.

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وأوضحت الصحيفة أن أمرابط نشر مقطع فيديو يعلن من خلالها أنه بصدد بناء مسجد في هولندا، وكشف خلال تفاصيل خطته لبناء المسجد مع إظهار النماذج الأولى لتصاميم البناء.

وقال أمرابط في مقطع الفيديو :"أنا هنا في هولندا، نحاول أن نبني مسجدا، وهذه هي النماذج الأولى... ماذا تعتقدون"؟

يذكر أن وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي في انتظار استئناف المنافسات في شهر أغسطس المقبل.