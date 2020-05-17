رياضة | كلوب: لا يجب أن نكون في أفضل أحوالنا قبل عودة البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر كلوب: لا يجب أن نكون في أفضل أحوالنا قبل عودة البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه لا يحتاج إلى أن يكون في أفضل حالاته الفنية والبدنية لِكي يتوج بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في حال استئناف منافسات البريميرليج والتي توقفت بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

ويطمح مسؤولو رابطة الدوري إلى اعادة اطلاق الموسم منتصف حزيران/يونيو المقبل، فيما يقف ليفربول على بعد فوزين من لقب يبحث عنه منذ ثلاثة عقود.

وفي ظل ابتعاد ليفربول بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين، حاول كلوب التخفيف من الضغوط على فريقه، وقال لبرنامج "فوتبول فوكوس" على شبكة "بي بي سي": "لا يجب أن نكون في أفضل أحوالنا، بل في أفضل حال ممكنة، وهذا الأمر ينطبق على باقي الفرق".

تابع "سنحصل على الوقت نفسه للتحضر ومهمتنا ستكون كما العادة أن نستفيد من وضعنا الحالي. سنكون في حال جيدة في أسرع وقت ممكن".

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وعبّر كلوب عن توقه للعودة الى "الحياة الطبيعية" في أسرع وقت، بعد توقف غير متوقع لشهرين بسبب تفشي الفيروس في انكلترا وعالمياً.

قال كلوب الذي سيبدأ فريقه بالتدرب في مقر "ميلوود" بمجموعات صغيرة "الاغلاق كان جيداً قدر الامكان، ليس تماماً ما أرغب بالقيام فيه، لكننا يجب أن نقوم بذلك جميعنا لنستفيد منه".

تابع "بدأنا قبل ثمانية أسابيع وتشعر الآن أن الجميع تواقون لاستعادة حياة طبيعية".

أردف "اشتقت للشبان لأننا صنعنا هنا مجموعة مرتبطة بعلاقة جيدة، وأصبحنا أصدقاء في آخر أربع سنوات ونصف السنة".

وعن اللقاءات في فترة كورونا، قال مدرب بوروسيا دورتموند السابق "نرى بعضنا بعضا عبر (تطبيق) زوم وتلك الأمور، لكن الأمر ليس مماثلاً وافتقد العودة الى ميلوود والقيام بالأمور الاعتيادية".