رياضة | وزير الشباب والرياضة: ليس هناك قرارًا بإلغاء الدوري حتى الآن.. وسنحسم الأمر ١٥ يونيو المقبل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة: ليس هناك قرارًا بإلغاء الدوري حتى الآن.. وسنحسم الأمر ١٥ يونيو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أنه حتى الآن لم يصدر قرارًا بإلغاء الدوري المصري للموسم الجاري.

وأضاف وزير الرياضة في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت ٢ :"أزمة كورونا لم يتوقعها العالم، وباغتت الجميع، وسميت جائحة لأنها تعتبر كالمصيبة".

وتابع :"الحكومة المصرية تهتم كثيرًا بحياة المواطن المصري، ونحن في القطاع الرياضي نسير على نفس النهج".

وزاد :"أعلنا منذ فترة بأن هناك اجتماع عقد مع اللجنة الخماسية ومع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية لإيصال رسائل بكيفية العودة مجددًا لممارسة الأنشطة الرياضية".

وواصل :"هذا الأمر كان منذ شهر تقريبا ونافشنا كيفية العودة للنشاط الرياضي، وتقديم سيناريوهات متاحة".

Advertisements

وتابع :"أكدنا خلال الاجتماع بأنه حال عودة النشاط الرياضي فإن الفرق ستعود للتدريبات يوم ١٥ يونيو، وتعود للمباريات بعد شهر".

وأشار :"متاح أمامنا أن نقوم بالدراسة لملف عودة نشاط الكرة حتى منتصف شهر يونيو المقبل".

وأوضح :"ليس هناك أي قرار حتى الآن خاص بإلغاء الدوري، وبالتالي أمامنا حتى ١٥ يونيو لاتخاذ القرار".

وأردف :"شكلنا لجنة عليا طبية في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد سلطان، لكي تدرس ماذا يحدث بالخارج وما تفعله الدول الأوروبية حتى نصل إلى القرار الأفضل المتعلق بعودة النشاط الرياضي".

وأردف :"أي قرار سيتم اتخاذه سيكون بعد دراسة كبيرة، ولا يخرج مباشرة ولكنه يخرج بخطوات وبواسطة مجلس الوزراء".

وأتم حديثه :"إذا لم يستكمل الدوري سيكون هناك سيناريو بديل وطلبت ذلك من اللجنة الخماسية بالتنسيق مع الأندية".