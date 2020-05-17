رياضة | الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر النادي الأهلي قرارًا بمنع ظهور أي لاعب بالفريق الأول للنادي في البرامج التليفزيونية والإذاعية اعتبارا من اليوم ولأجل غير مسمى بعد أن تم منح اللاعبين الفرصة الكافية للظهور في وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الماضية.

وكان كل من الحارس الدولي المصري محمد الشناوي لاعب النادي الأهلي وزميله في الفريق محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادي قد ظهرا في برنامج الفنان رامز جلال الرمضاني رامز مجنون رسمي.

ووضع النادي الأهلي لائحة جديدة لتنظيم الظهور الإعلامي للاعبين والجهاز الفني، بما يكفل حقوق النادي المادية والأدبية.

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يذكر أن النادي الأهلي قد أوقف جميع أنشطته الرياضية لأجل غير مسمى من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وفي سياق آخر، حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي، مصير نجم الفريق محمود كهربا، بعد العروض التي تلقاها اللاعب من الدوري السعودي مؤخرا.

ورفض فايلر فكرة التفريط في كهربا ولو على سبيل الإعارة، وأكد المدرب السويسري للجنة التخطيط بالنادي أن كهربا لاعب مهم في الفترة المقبلة ولا غنى عنه.

وكان كهربا قد انضم للأهلي قادما من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما فسخ عقده مع الفريق البرتغالي الذي انضم اليه الصيف الماضي.