رياضة | وزير الشباب والرياضة: أبهرنا العالم في ٢٠١٩ باستضافة بطولتي إفريقيا وجاهزون لمونديال اليد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة: أبهرنا العالم في ٢٠١٩ باستضافة بطولتي إفريقيا وجاهزون لمونديال اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الدولة تعمل جاهدة في خطتها على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها ضد فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الدولة المصرية لا تقف على الرغم من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتعمل الدولة جاهدة بالاستمرار في عملها".

وتابع :"نحن في وزارة الشباب والرياضة لدينا خطط على المستوى الاستثماري والخططي، ونجحنا في ٢٠١٩ بتنظيم بطولتي إفريقيا وكان هناك تحدي كبير عاشته مصر وأبهرنا الجميع".

وواصل :"نحن في تحدي أكبر بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، ويتطلب منا تحهيز ٤ صالات".

وزاد :"نعمل على تطوير ٤ صالات رياضية، كما أنه نعمل من أجل تجهيز صالات أخرى للتدريبات".

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وأضاف :"نجحنا في إنشاء ٤ صالات على أحدث طراز لاستقبال مونديال كرة اليد".

وأردف :"خلال شهر نوفمبر المقبل ستكون الصالات جاهزة والقوات المسلحة تبذل مجهود رائع يستحق الإشادة".

وواصل :"إقامة هذه المجمعات الرياضية تعمل على تطوير الأماكن المجاورة لها، وعندما تنتهي هذه الصالات فهي بالطبع ستكون مشرفة لمصر".

واستطرد :"التحدي حاليا أصبح أكثر بسبب فيروس كورونا في ظل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتغيير مواعيد العمل".

وأكمل :"حجم الإنشاءات الرياضية التي ستتم خلال الفترة المقبلة، سيكتب في التاريخ".

وواصل :"من وقت إلى أخر نتابع تطورات هذه الانشاءات، وهو نابع من مسئوليتنا".