رياضة | هالاند يكشف سر تألقه مع دورتموند بعد عودة البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر هالاند يكشف سر تألقه مع دورتموند بعد عودة البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم النرويجي هالاند عن سر تألقه مع فريقه بوروسيا دورتموند، عقب استئناف بطولة الدوري الألماني من جديد بعد غياب أكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا.

وأعرب هالاند، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على ضيفه شالكة "4-0" ، بمباراة الجولة الـ 26 من الدوري الألماني.

وعلق هالاند بعد المباراة قائلا: "أعرف أن عدد من اللاعبين كانوا يعملون بجد خلال فترة التوقف، ولم أتفاجئ من مستواهم".

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وحول غياب الجماهير، قال: "كان وجود المشجعين يجعل الأمور أفضل، ولكن نحن نعرف أنهم يدعمونا من بيوتهم، كنا نعلم أننا قادرين على الفوز، ورأيتم كيف سيطرنا على المواجهة، إنها بداية جيدة".

وعن سر محافظته على مستواه رغم التوقف الطويل، قال: "أنا لم ألعب مباريات منذ 7 أسابيع، ولكني لم أتوقف عن العمل، لكي أكون جاهز للعودة".

وكان هالاند قد سجل الهدف الأول لفريقه في مباراة الليلة في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، ليرفع رصيد أهدافه للرقم 13 مع الفريق الألماني.

يذكر ان هالاند انتقل إلى صفوف بوروسيا دورتموند قادما من سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو.