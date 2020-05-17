رياضة | بسبب كورونا.. الكاف يعلن عن دفع الجوائز المادية للأندية مبكرا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. الكاف يعلن عن دفع الجوائز المادية للأندية مبكرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الاتحاد الإفريقي بالإعلان عن قرراه بتسريع دفع الشريحة النهائية من المكافآت المالية للأندية المشاركة في منافسات الأندية للموسم الجاري 2020/2019.

وذكر خلال بيان رسمي "في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة لوباء كورونا، مما أدى إلى تعليق أنشطة كرة القدم في جميع أنحاء القارة، قررنا تسريع دفع الشريحة النهائية من المكافآت المالية للأندية المشاركة في منافسات الأندية للموسم الجاري 2020/2019".

وجاء قرار الاتحاد الإفريقي بتوزيع الجوائز المالية مبكرا كخطوة لتقليل العبء المالي على الأندية الـ 32 التي وصلت إلى مراحل المجموعات من دوري الأبطال وكأس الاتحاد خلال هذه الأوقات العصيبة .

وأوضح "ستستلم الأندية مستحقاتها بناء على أموال الجائزة المحددة لكل مسابقة حتى دور الثمانية، عندما تم تعليق المسابقتين إلى أجل غير مسمى بسبب الوباء العالمي.

وأشار "الحد الأدنى المضمون للأندية المشاركة في دوري الأبطال هو 550 ألف دولار أمريكي و275 ألف دولار أمريكي للفرق المشاركة في كأس الاتحاد.

وختم البيان "يراقب الاتحاد الافريقي الوضع عن كثي ويعمل مع السلطات ذات الصلة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية على تأثير الفيروس على القارة وسوف تعلن التطورات في منافساتنا في الوقت المناسب".

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من جانبه قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي في تصريحات صحفية نشرها الموقع الرسمي "تمر كرة القدم الإفريقية بصعوبات غير مسبوقة، فالوضع الحالي كان له تأثير كبير على مصلحة الكرة الإفريقية، ويستجيب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاحتياجات أنديتنا، أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا، من خلال تسهيل دفع أموال جوائزهم في وقت مبكر" مشيرا الى ان الأندية كانت تحصل عادة على مستحقاتها المالية في نهاية الموسم.

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ومن جانب آخر كشفت تقارير صحفية تونسية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) يواجه أزمة كبيرة في تحديد ممثل القارة الأفريقية من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021 وذلك في ظل تأجيل مباريات نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد موقع الصريح أون لاين التونسي بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) استقر على تأجيل بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في صيف 2021 في الصين لمدة عام لتقام في الصيف التالي وذلك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المميت الذي تسبب في تعطيل الكثير من البطولات وتم تأجيلها لمواعيد جديدة أبرزها بطولة يورو 2020 التي نقلت من الصيف المقبل إلى صيف 2021.

وأكد الموقع التونسي أنه على الرغم من نفي العديد من الجهات الرسمية داخل الاتحاد الأفريقي حول حسم الأندية الأفريقية الذي سوف تمثل القارة في بطولة العالم للأندية في الصين 2021 إلا أن الاتجاه داخل الكاف هو إدراج الترجي التونسي باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية والوداد المغربي صاحب المركز الثاني ضمن القائمة بالإضافة إلى الزمالك بطل كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) في النسخة الماضية وبطل السوبر الأفريقي ضمن القائمة المرشحة للمشاركة.