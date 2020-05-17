رياضة | نجم دورتموند: علينا أن نتأقلم بلعب المباريات بدون جماهير

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم دورتموند: علينا أن نتأقلم بلعب المباريات بدون جماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب جوليان براند، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني عن سعادته الغامرة بعد فوزه الكبير الذي حققه فريقه على حساب شالكه بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

سحق دورتموند فريق شالكه برباعية نظيفة اليوم مع استئناف فعاليات البوندسليجا بعد توقف دام لمدة شهرين بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأقيمت مباريات البوندسليجا اليوم بدون جماهير ووسط إجراءات وقائية مشددة للحد من تفشي وباء كورونا.

وقال براند: "كنت أفضل أن تقام المباريات في أجواء وظروف عادية... ولكن المباراة أقيمت في النهائية".

وأضاف: "علينا أن نتأقلم مع هذا بعض الشيء... كرة القدم هي كرة القدم. نحاول إيجاد بعض المتعة".

وأعرب عن سعادته بالفوز الكبير على شالكه قائلا إنه لم يكن هناك عودة لفريقنا إلى المسابقة أفضل من هذا الفوز.

ترتيب الدوري الألماني :-