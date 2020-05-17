رياضة | فرمان ناري.. فايلر يحسم مصير كهربا مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرمان ناري.. فايلر يحسم مصير كهربا مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي، مصير نجم الفريق محمود كهربا، بعد العروض التي تلقاها اللاعب من الدوري السعودي مؤخرا.

ورفض فايلر فكرة التفريط في كهربا ولو على سبيل الإعارة، وأكد المدرب السويسري للجنة التخطيط بالنادي أن كهربا لاعب مهم في الفترة المقبلة ولا غنى عنه.

وكان كهربا قد انضم للأهلي قادما من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما فسخ عقده مع الفريق البرتغالي الذي انضم اليه الصيف الماضي.

ماذا قدم محمود كهربا في مسيرته الكروية قبل الانتقال للأهلي؟

1- إنبي:

شارك مع إنبي 35 مباراة في مختلف البطولات، سجل 8 أهداف، وصنع هدفين، وحصل على 3 بطاقات صفراء، وبلغ دقائق اللعب الفعلية له 1962 دقيقة لعب.

2- الزمالك:

خاض نجم منتخب مصر في 92 مباراة مع الزمالك (56 بالدوري – 23 بالبطولات الإفريقية – 7 بكأس مصر – 1 بالسوبر المحلي – 5 مباريات بالبطولة العربية )، ونجح في تسجيل 31 هدفًا، وساهم في صناعة 8 أهداف أخري.

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وحصل مع الزمالك على بطولة الدوري الممتاز موسم 2014 -2015، وبطولة كأس مصر "مرتين"، وبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية قبل رحيله للبرتغال.

3- اتحاد جدة:

خاض نجمنا المصري تجربة احترافية هامة في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، ولعب مع الفريق 53 مباراة في مختلف البطولات، بواقع 4372 دقيقة لعب، وسجل 24 هدفًا، وصنع 9 أهداف، وحصل علي 9 انذارات.

4- لوزيرن السويسري:

خاض مع فريق لوزيرن السويسري 19 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 7 أهداف، وصنع هدف وحيد في 970 دقيقة لعب فعلية.

5- جراسهوبرز السويسري:

في تجربة احترافية أخري مع نادي جراسهوبرز السويسري خاض نجم الزمالك السابق، 17 مباراة بمختلف البطولات.

6- ديسبورتيفو أفيس:

أما مع فريقه الحالي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لعب 5 مباريات فقط بواقع 137 دقيقة لعب، وسجل هدف وحيد.