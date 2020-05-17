رياضة | الأهلي ينقض على صفقة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي ينقض على صفقة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية جزائرية، عن اهتمام النادي الأهلي بالحصول على خدمات حسين بن عيادة نجم فريق شباب قسنطينة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم الجبهة اليمني بعد عدم التجديد لأحمد فتحي.

وتسعي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إلى تدعيم الجبهة اليمني خاصة بعد عدم تجديد احمد فتحي تعاقده مع الفريق ورحيله بنهاية الموسم إلى نادي بيراميدز.

وذكرت صحيفة "dzfoot" الجزائرية أن بن عيادة يعد مطلبًا رئيسيًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن.

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وأشارت الصحيفة الجزائرية إلى أن حسين بن عيادة يثير اهتمام العديد من الأندية التي تترقب نهاية تعاقده مع فريقه الحالي.

وأوضحت الصحيفة الجزائرية أن بن عيادة تلقى 4 عروض رسمية من كلا من الترجي التونسي والأهلي والزمالك المصريين وأحد الفرق في دوري الدرجة الأولى التركي.

وأكدت الصحيفة الجزائرية أن مسئولي قسنطينة لا يقفون مكتوفي الأيدي وأنهم يتفاوضون مع بن عيادة ووكيله من أجل الاتفاق على تجديد عقده من أجل الحصول على تعويض مادي عقب رحيله.