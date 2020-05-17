رياضة | هاني رمزي يكشف تفاصيل عرض ريال مدريد لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر هاني رمزي يكشف تفاصيل عرض ريال مدريد لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب العام السابق لمنتخب مصر، هاني رمزي عن وجود عرض من ريال مدريد لضم جناح ليفربول محمد صلاح عندما كان هيكتور كوبر مديرا فنيا للفراعنة.

وخلال تصريحات عبر "أون تايم سبورتس" قال رمزي :"أخبرني محمد صلاح بوجود عرض له من ريال مدريد خلال ولاية هيكتور كوبر في أحد معسكرات المنتخب في سويسرا، وكان في موسمه الأول مع بدايات تألقه مع ليفربول".

وأشار رمزي إلى "أن محمد صلاح لم يكن في حالته الطبيعية خلال منافسات إمم إفريقيا الماضية 2019".

وتابع مدرب الفراعنة السابق: " صلاح لم يكن في مستواه لا أعرف السبب هل من مشاكله مع اتحاد الكرة، أو من الأجواء العامة أو مشاكل كأس العالم في روسيا، وكان يتحدث قليلا طوال البطولة".

ونفى رمزي سفر صلاح للجونة خلال معسكر كأس الأمم، مشيرا إلى أن هذا أمر غير منطقي، مشيرا إلى أنه غاب عن التدريبات مرة بسبب أنه شعر بالاجهاد.

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ومن جانب آخر نشرت سلسلة امازون للأفلام فيلم وثائقي عن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الساعات الماضية.

وجاء الفيلم الوثائقي للمدرب الإسباني وهو يتحدث عن ثلاثي فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو قبل مواجهة الموسم قبل الماضي بربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

وقال جوارديولا للاعبي قبل المباراة : "ليفربول يمتلك خط هجومي قوي ومرعب، وسوف يمثلون خطورة كبيرة علينا، ويجب أن نحافظ على تركيزنا طوال المباراة".

وتابع : "صلاح مرعب وأشعر بأنه سيلعب في مركز المهاجم الصريح خلال تلك المباراة، وسيتبادل المراكز مع البرازيلي روبرتو فيرمينيو".

الجدير بالذكر أن ليفربول أطاح بفريق مانشستر سيتي بعد الفوز ذهاب وإيابا بنتيجتي 3-0 و 2-1، واحرز محمد صلاح هدف في كل مباراة.