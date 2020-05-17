رياضة | أول رد رسمي من بيانيتش على انتقاله المحتمل إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول رد رسمي من بيانيتش على انتقاله المحتمل إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس، بطريقة غير مباشرة على أنباء اقترابه من الانتقال لصفوف برشلونة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية ، أشارت إلى أن بيانيتش لم يعد مناسبا لمدربه ساري مع يوفنتوس، مما فتح الباب أمام إمكانية رحيله.

وأوضحت التقارير، أن بيانيتش اتفق على شروط انتقاله الشخصية مع برشلونة، وسط تكهنات بعقد صفقة تبادلية بين الطرفين ينتقل على آثرها لاعب الوسط البرازيلي آرتور إلى يوفنتوس.

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ووجه بيانيتش رسالة خلال بث مباشر عبر “إنستجرام”: “في يوفنتوس نحن بمثابة عائلة واحدة، وهو نادٍ على أعلى مستوى”.

وتابع بيانيتش: “عندما ترى الجوائز التي فازوا بها، تخبر نفسك أنه عليك الإضافة إليها، إنه نادٍ استثنائي”.

وعن تغيير مركزه في الملعب، واصل بيانيتش حديثه قائلاً: “قبل انتقالي إلى يوفنتوس، أخبرني أليجري أنه يريد أن يضعني أمام المدافعين، لقد اعتدت على ذلك بشكل تدريجي، وأخبرني كيف أطور من نفسي، لكن هذا لا يمنعني من العودة إلى اللعب في مركزي القديم”.