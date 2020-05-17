انت الان تتابع الدوري الانكليزي: كلوب واثق من التتويج حتى إذا لم يكن ليفربول "في أفضل أحواله" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول

اصرّ الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول ان فريقه لا يحتاج أن يكون "في أفضل أحواله" كي يحرز لقبه الاول في الدوري الانكليزي لكرة القدم، عند استئناف المسابقة المعلقة راهنا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويطمح مسؤولو رابطة الدوري الى اعادة اطلاق الموسم منتصف حزيران/يونيو المقبل، فيما يقف ليفربول على بعد فوزين من لقب يبحث عنه منذ ثلاثة عقود.

وفي ظل ابتعاد ليفربول بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين، حاول كلوب التخفيف من الضغوط على فريقه، وقال لبرنامج "فوتبول فوكوس" على شبكة "بي بي سي": "لا يجب ان نكون في افضل احوالنا، بل في افضل حال ممكنة، وهذا الامر ينطبق على باقي الفرق".

تابع "سنحصل على الوقت نفسه للتحضر ومهمتنا ستكون كما العادة ان نستفيد من وضعنا الحالي. سنكون في حال جيدة في اسرع وقت ممكن".

وعبّر كلوب عن توقه للعودة الى "الحياة الطبيعية" في اسرع وقت، بعد توقف غير متوقع لشهرين بسبب تفشي الفيروس في انكلترا وعالميا.

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قال كلوب الذي سيبدأ فريقه بالتدرب في مقر "ميلوود" بمجموعات صغيرة "الاغلاق كان جيدا قدر الامكان، ليس تماما ما ارغب بالقيام فيه، لكننا يجب ان نقوم بذلك جميعنا لنستفيد منه".

تابع "بدأنا قبل ثمانية أسابيع وتشعر الان ان الجميع تواقون لاستعادة حياة طبيعية".

أردف "اشتقت للشبان لأننا صنعنا هنا مجموعة مرتبطة بعلاقة جيدة، واصبحنا اصدقاء في آخر اربع سنوات ونصف السنة".

وعن اللقاءات في فترة كورونا، قال مدرب بوروسيا دورتموند السابق "نرى بعضنا بعضا عبر (تطبيق) زوم وتلك الامور، لكن الامر ليس مماثلا وافتقد العودة الى ميلوود والقيام بالامور الاعتيادية".