الامارات | كلوب: أفتقد «الأولاد» كثيراً

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: أفتقد «الأولاد» كثيراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب ليفربول الانجليزي، الألماني يورغن كلوب، إنه متلهف لعودة الأمور إلى طبيعتها، واستعادة المنافسات الكروية لنشاطها، وقال في تصريح صحافي إنه يفتقد الوجود اليومي مع اللاعبين في تدريبات الفريق، بسبب إجراءات العزل المتبعة حالياً ضمن جهود مكافحة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال كلوب لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «أفتقد الأولاد (اللاعبين) كثيراً، أفتقد أيضاً الجميع في ميلوود (ملعب تدريبات ليفربول)، لأننا نتمتع بعلاقات طيبة، وأصبحنا أصدقاء على مدار أربعة أعوام ونصف العام».

وكان كلوب على تواصل بشكل منتظم مع بقية أعضاء الفريق، عبر اتصالات الـ«فيديو كونفرنس»، لكنه يرى أن هذا يختلف عن العودة إلى ملعب التدريبات، وأداء المهمة بشكل طبيعي، مشيراً إلى أنه يفتقد هذا كثيراً.

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وقضى كلوب معظم فترة العزل الصحي في مشاهدة تسجيلات لمباريات الفريق السابقة، وأوضح أنه التقى النجم السابق للفريق وأيقونة ليفربول، ستيفن جيرارد، عندما كان يتريض، وقال كلوب «كان هذا جيداً، لكننا نحافظ دائماً على تباعدنا».

وتوقف الدوري الإنجليزي منذ 13 مارس الماضي، بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا»، فيما فتحت الحكومة البريطانية المجال هذا الأسبوع أمام استئناف المسابقة، ويرجح بدء استئناف المسابقة في 19 يونيو المقبل، رغم أن بعض التفاصيل لم تتضح حتى الآن. ويتصدر ليفربول جدول المسابقة بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه، ويحتاج الفريق إلى انتصارين فقط ليستعيد لقب المسابقة الغائب عنه منذ 30 عاماً.

قضى كلوب معظم فترة العزل في مشاهدة تسجيلات مباريات ليفربول السابقة.

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