الامارات | الأهلي المصري: نستحق اللقب إذا ألغي الدوري.. ووزارة الرياضة تنفي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري: نستحق اللقب إذا ألغي الدوري.. ووزارة الرياضة تنفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري، العامري فاروق، بتتويج فريق الكرة بلقب الدوري المحلي، في حال التفكير في إلغائه بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

وقال العامري في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»، أمس، إن كرة القدم صناعة وشيء مهم للدولة، وتجب محاولة عودة النشاط، مع توفير كل الإجراءات الصحية لمواجهة وباء «كورونا».

وأضاف أن النادي الأهلي ملتزم بقرار الدولة المصرية وداعم له، في حال الاتجاه لإلغاء المسابقة إذا اقتضت ظروف مواجهة «كورونا»، لكن مع مراعاة ما فعلته دول مثل فرنسا والكاميرون وغيرهما، من تتويج المتصدر باللقب، وأوضح أن رواتب موظفي وعاملي ولاعبي الفرق الرياضية بالأهلي يصل إلى 30 مليون جنيه في الشهر، أي ما يوازي 360 مليون جنيه في العام.

Advertisements

وتابع أن استراتيجية مجلس إدارة النادي الأهلي تقتضي عدم الحديث في وسائل الإعلام إلا للضرورة، مشدداً على أن رئيس المجلس، محمود الخطيب، طالب بالرد عملياً بالعمل والإنجازات.

في جانب آخر، أكدت وزارة الشباب والرياضة المصرية أنه لم يصدر أي شيء حتى الآن يخص النشاط الرياضي المحلي. وقالت في بيان رسمي، أمس، إن كل ما تم تداوله من أخبار أخيراً، بشأن إلغاء الدوري المحلي لكرة القدم بجميع أقسامه، أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل، غير صحيح، موضحة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.

وتطالب الوزارة الجميع بتحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news