الامارات | أشرف حكيمي يوجه رسالة إلى جمهوره في الإمارات ضمن «خلك نشيط وخلك سليم»

شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حكيمي يوجه رسالة إلى جمهوره في الإمارات ضمن «خلك نشيط وخلك سليم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه نجم المنتخب المغربي ومدافع نادي ريال مدريد الإسباني، المعار إلى نادي بروسيا دورتموند الألماني، أشرف حكيمي، رسالة في شهر رمضان المبارك إلى كل من يعيش في دبي ودولة الإمارات وجميع المسلمين، متمنياً الصحة والسلامة للجميع، مع ضرورة قضاء الوقت مع العائلة خلال هذا الشهر الفضيل.

جاء ذلك من خلال المشاركة الثانية للاعب الدولي في مبادرة مجلس دبي الرياضي الرائدة «خلك نشيط، وخلك سليم، be fit, be safe» التي انطلقت من دبي ووصلت للعالم، وتحث كل فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البدني مع المحافظة على الصحة والجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة في ظل جائحة «كوفيد-19» (فيروس كورونا)، خصوصاً في أوقات الصيام بشهر رمضان المبارك.

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وسبق لحكيمي أن تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب عربي شاب لعام 2019، التي تم تقديمها خلال النسخة الحادية عشرة من حفل جوائز دبي جلوب سوكر العالمية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، وأقيم في ديسمبر من العام الماضي بدبي. ويحرص العديد من نجوم العالم على نشر رسائل تضامن ومحبة باستمرار، تدل على قوة العلاقة الطيبة التي تربطهم بدولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، وأسهمت تلك الرسائل التي نشرها مجلس دبي الرياضي على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة الوعي الجماهيري بأهمية مواصلة التدريبات وممارسة الرياضة والنشاط البدني الرياضة، في ظل فترة التباعد لمواجهة جائحة فيروس كورونا، للمحافظة على الصحة والجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة، خصوصاً خلال أوقات الصيام بشهر رمضان المبارك. وتفاعل العديد من المؤسسات الرياضية والإعلامية ومراكز التدريب المتخصصة والأفراد من مختلف الجنسيات والأعمار، من داخل وخارج الدولة، مع مبادرات مجلس دبي الرياضي التي يواصل إطلاقها في ظل جهوده للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة باعتبارها من أهم وسائل حماية الفرد والمجتمع، ومن أبرزها المبادرة الرياضية «خلك نشيط، وخلك سليم be fit, be safe»، وبوابة الفعاليات الرياضية الافتراضية التي حثت العديد من المؤسسات على إطلاق البطولات والتحديات بشكل يومي، وشهدت مشاركة واسعة من كل أفراد المجتمع.

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