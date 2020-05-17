الامارات | «سيهرانو» يحلق بلقب الجولة الخامسة لكأس الوثبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيهرانو» يحلق بلقب الجولة الخامسة لكأس الوثبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلق المهر «سيهرانو دو كايرو» لفيصل الرحماني، بإشراف كاميلا نيلسون، وقيادة أليون شافيز، بلقب الجولة الخامسة من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، ضمن روزنامة النسخة الـ12 لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت أول من أمس، بمضمار جاكرسرو «الرملي» بمدينة مالمو السويدية، وتأتي إقامة السباق بتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم المُلّاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

واجتذب السباق البالغ طوله 1730 متراً، المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق (الفئة الثالثة)، وجائزته 11 ألف كرونا سويدية، ثمانية خيول لها ماض عريق في الانتصارات، إلا أن كلمة «سيهرانو دو كايرو» كانت هي العليا.

وكان ابن «مهاب» البالغ من العمر أربع سنوات يخوض مشاركته الثانية في تاريخه السباقي، وعند فتح البوابات الإلكترونية، لم يتمكن فارسه من السيطرة عليه، حيث سحبه من المركز الثالث سريعاً إلى الصدارة، وظل متمسكاً بها حتى النهاية. وجاء في المركز الثاني «توب ميدينا» بقيادة الفارسة جوزفين انجفارسون. فيما حل في المركز الثالث «إيمن» بقيادة فردريك جنتزكي، وسجل البطل زمناً وقدره 2:02:10 دقيقة.

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