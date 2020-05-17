الامارات | اتجاه لإلغاء موسم الكرة الطائرة.. ومسابقة الكأس تنطلق أغسطس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لإلغاء موسم الكرة الطائرة.. ومسابقة الكأس تنطلق أغسطس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم»، من مصادر مطلعة، أن هناك اتجاهاً داخل اتحاد الكرة الطائرة، يسير بشكل حاسم نحو إلغاء الموسم الحالي بسبب صعوبة استئناف المسابقة، خصوصاً في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، بينما سيتم إخطار الأندية بأن الموسم الجديد سينطلق في شهر أغسطس المقبل، بمسابقة كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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