الامارات | عمران الحوسني يحصل على لقب «أستاذ دولي»

شكرا لقرائتكم خبر عن عمران الحوسني يحصل على لقب «أستاذ دولي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، عمران الحوسني، لقب «أستاذ دولي»، ليضيف إنجازاً شطرنجياً جديداً إلى الرياضة الإماراتية، وهو ما يفتح الباب أمام نجوم اللعبة لمواصلة الاستمرار والحصول على بطولات وألقاب دولية.

وجاء حصول الحوسني على اللقب بقرار من الاتحاد الدولي للشطرنج، أخيراً، بعدما حقق لقب بطولة العرب الفردية تحت 20 سنة، التي أقيمت في الأردن، حيث مثل المنتخب الوطني، وطبقاً لقرار الاتحاد الدولي بحصول أبطال العرب في البطولات على ألقاب دولية، بالاتفاق مع الاتحاد العربي للعبة، فقد تحوّل الحوسني من لقب أستاذ اتحادي إلى أستاذ دولي.

ويعدّ الحوسني من اللاعبين الواعدين الذين يمثلون مستقبل اللعبة، خصوصاً أن عمره 18 عاماً، وحقق العديد من الإنجازات على المستوى القاري والعربي والمحلي، بجانب تألقه في العديد من البطولات الدولية.

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وسبق له الفوز بجائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي، ضمن فئة رياضي ناشئ محلي.

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد الشطرنج، الدكتور سرحان المعيني عن سعادته بحصول الحوسني على لقب أستاذ دولي، مؤكداً في تصريحات صحافية، أن هذا الإنجاز يضاف إلى الاتحاد في الدورة الحالية، بعد أن نجح في تحقيق بطولات وميداليات متنوّعة على كل المستويات.

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