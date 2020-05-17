الامارات | بني ياس الأنشط في الانتقالات بمدرب روماني وعقود طويلة لجواهره الشابة

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس الأنشط في الانتقالات بمدرب روماني وعقود طويلة لجواهره الشابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر نادي بني ياس، في الفترة الأخيرة، نشاطاً كبيراً على مستوى التحضيرات المبكرة للموسم المقبل، على الرغم من أن الموسم الجاري لم يتم الحسم فيه بعد. وقطعت شركة نادي بني ياس لكرة القدم شوطاً كبيراً في ما يتعلق بترتيب ملف عقود اللاعبين، إذ أعلنت خلال بيانات صحافية تجديد عقد مهاجم الفريق، الدولي سهيل النوبي حتى عام 2023، وكذلك الأمر بالنسبة للمدافع حسن المحرمي بعقد لأربع سنوات حتى 2024، ليغلق «السماوي» الباب بذلك أمام عدد من أندية دوري الخليج العربي، التي كانت ترغب في الحصول على خدمات الثنائي.

وأعلنت الشركة كذلك عن توقيع عقد احتراف مع لاعب الفريق عبدالله الرميثي لأربع سنوات قادمة حتى عام 2024، إذ يعد اللاعب أحد الأسماء الواعدة في مستقبل الفريق، بعد أن أكمل عامه الثامن عشر وهو أحد أبناء أكاديمية النادي، ومثل المنتخب الأولمبي والشباب في مناسبات سابقة عدة، كما أنه تألق في المراحل السنية، وحصد لقب الهداف في مراحل عدة.

وأعرب الدولي سهيل النوبي، في تصريح صحافي، عن اعتزازه وسعادته بتجديد تعاقده مع «السماوي»، وأكد للموقع الرسمي للنادي أنه يشكر رؤساء النادي وأعضاء مجلس الإدارة ووكيل أعماله، وكل من أسهم في بقائه في بيته الثاني، وتعهد النوبي بتقديم أفضل ما لديه من أجل إسعاد جماهير فريقه في الفترة المقبلة. وعلى طاولة النادي ملفات أخرى، في مقدمتها حسم مصير استمرار البرازيلي لويز أنطونيو، وقائد المنتخب الأذربيجاني ريتشارد ألميدا، إذ ينتهي عقد الثنائي مع الفريق نهاية الشهر المقبل، في وقت لايزال فيه الموقف ضبابياً حول مصيرهما، بينما سيعود المدافع الشاب بدر الشبيبي لصفوف فريقه الجزيرة مع نهاية إعارته بنهاية الموسم.

وكانت وسائل إعلام أذربيجانية قالت، في وقت سابق، إن ألميدا بات خارج حسابات النادي، وإنه لن يتم التجديد له بعد انتهاء عقده الحالي.

في المقابل، أكمل النادي اتفاقه مع المدرب الروماني، دانيال إيسايلا، لتولي تدريب الفريق بعقد لمدة موسم واحد فقط، لكن مع خيار التجديد في حال اتفاق الطرفين، وذلك بعد أن قرر النادي عدم تجديد عقد المدرب الألماني وينفريد شايفر بصورة مفاجئة، رغم أن الأخير كان قد قدم رؤيته حول ملف التعاقدات في النادي، والتي يريد القيام بها تحضيراً للموسم القادم. وكان مصدر ذكر، لـ«الإمارات اليوم»، أن النادي سيعلن التعاقد مع المدرب إيسايلا، خلال الأسبوع الجاري، بطريقة رسمية، ليغلق بذلك ملف الجهاز الفني بصورة تامة، بعد أن توصل الطرفان لكل التفاصيل حول العقد، الذي سيكون لمدة موسم واحد قابل للتجديد بطلب من إدارة السماوي، التي لا ترغب في الارتباط بعقود طويلة لتفادي دفع الشرط الجزائي المرتفع في حال قررت إقالة المدرب.

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وعمل إيسايلا (46 عاماً) في بداية مشواره مساعداً لمدرب منتخب رومانيا، ولمدرب رومانيا تحت 21 عاماً، وقاد فريق إسترا للتأهل لمسابقة الدوري الأوروبي للمرة الأولى عام 2014، كما قاد فريق إسترا لكأس رومانيا والسوبر ووصافة الدوري الروماني بين عامي 2013 و2014.

قرر النادي عدم تجديد عقد المدرب الألماني وينفريد شايفر بصورة مفاجئة.

المدافع الشاب بدر الشبيبي سيعود إلى صفوف فريقه الجزيرة مع نهاية إعارته الموسم الحالي.

وضع غير محسوم للأذربيجاني ألميدا والبرازيلي لويز أنطونيو مع بني ياس، حيث ينتهي عقداهما في يونيو.

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