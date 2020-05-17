الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سوبيس
كشف لاعب الجزيرة السابق، البرازيلي رافائيل سوبيس، أنه عندما كان لاعباً في الفريق، تم إجباره على الانتقال إلى فلومينينسي البرازيلي، وذلك تجنباً للانتقال إلى غريميو، الذي يعد الغريم التقليدي لفريقه السابق، إنترناسيونال بورتو أليغري.
تعميم
أصدر اتحاد لعبة جماعية تعميماً داخلياً، بمنع منتسبي إحدى اللجان المهمة في الاتحاد المعني بالإدلاء بأي تصريحات إعلامية، في إطار ما وصف بالسياسة الجديدة لتطوير عملها، وتجنباً لإدلاء منتسبيها بتصريحات إعلامية تسبب حرجاً للاتحاد المعني.
صفقة
علمت «الإمارات اليوم» بأن عجمان أتم اتفاقه مع اللاعب السابق للفجيرة والوصل، عبدالله صالح، للعب له اعتباراً من الموسم الجديد، بعقد يمتد لموسمين، ليصبح بذلك أولى صفقات البرتقالي، التي يبرمها لدعم دفاعه بالموسم القادم.
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