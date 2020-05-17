الامارات | مدرب تشلسي متمسك باللاعبين المنتهية عقودهم في يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تشلسي متمسك باللاعبين المنتهية عقودهم في يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، فرانك لامبارد، رغبته في الاحتفاظ بلاعبيه الذين تنتهي عقودهم في يونيو المقبل، لاسيما الفرنسي أوليفييه جيرو والبرازيلي وليان، لما بعد نهاية الموسم المعلق حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويعد المهاجم الفرنسي ولاعب خط الوسط الهجومي البرازيلي، من أبرز الأسماء في صفوف النادي اللندني، التي ينتهي التعاقد معها في 30 يونيو 2020. وأجازت الحكومة البريطانية عودة منافسات كرة القدم من دون جمهور اعتباراً من الأول من يونيو. وقال لامبارد لشبكة «سكاي سبورتس» في تصريح صحافي: «اللاعبون الذين تنتهي عقودهم قدموا خدمات عظيمة للنادي، ويبدون مشاعر عديدة حياله»، مضيفاً «لذا نأمل أن نتمكن من القيام بهذا الترتيب ليبقوا معنا».

وأبدى رغبته في أن «تبقى التشكيلة على حالها طوال الموسم».

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