الامارات | مرتضى منصور يلغي غرامة بن شرقي بعد شجاعته في "رامز مجنون رسمي"

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يلغي غرامة بن شرقي بعد شجاعته في "رامز مجنون رسمي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، إلغاء الغرامة التي فرضها على لاعب "الأبيض"، المغربي أشرف بن شرقي والبالغة 500 ألف جنيه بسبب ظهوره في برنامج "رامز مجنون رسمي".

وذكر موقع "زمالك نيوز" أن منصور صرح بأول تعليق على مشاركة بن شرقي مع رامز جلال في البرنامج الذي يذاع على قناة إم بي سي خلال شهر رمضان، مؤكداً أنه قرر إلغاء العقوبة على اللاعب المغربي بسبب شجاعته واعتدائه بالضرب على رامز جلال.

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