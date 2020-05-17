شكرا لقرائتكم لاعب جمهورية شبين المصاب بكورونا: أتواجد بالعزل وتلقيت العدوى من والدتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد الشرقاوي لاعب جمهورية شبين والمصاب بكورونا أتواجد في المستفى منذ 4 أام وتم نقلي إلى العزل اليومن مشيرا إلى أنه بخير هو وشقيقه الكبير حمادة، مطالبا الجميع الدعوة لوالدته حتى تتمكن من التعافي من الفيروس اللعين.

قال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: أوجه الشكر لمجلس إدارة نادي جمهورية شبين الذين يتواصلون معه بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه تلقى عدوى كورونا من والدته التي عانت من الإصابة بسبب مخالطتها والتواجد معها في المستشفى.

طالب الجميع باتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ويهتم بنفسه وأسرته، متمنيا رفع البلاء عن الجميع.