شكرا لقرائتكم بركات: قصرت في حق نفسي بالأهلي وأتحمل جزء من ابتعادي عن اللعب معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو بركات لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي أنه ملتزم بتنفيذ برنامج تدريبي تحت اشراف مدرب التأهيل، متمنيا الاستمرار على نفس المستوى الذي كان عليه في الفترة توقف بها الدوري بعدما بدأ في استعادة جزء من مستواه الغائب.

قال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: أتمنى وضوح الرؤية بشأن عودة الدوري المصري خلال الفترة القادمة، معربا عن أمله في أن تكون تجربة الجونة نقلة أخرى في مسيرته وتساعده على الانضمام لصفوف منتخب مصر.

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تبع: أتمنى تعويض السنوات التي لم أتمكن من المشاركة خلالها بصفوف الأهلي، وعندما تتحسن قد أفكر في العدة من جديد للقلعة الحمراء حال وصلني عرضا جديدا.

أوضح أنه قصر كثيرا خلال فترة وجوده بالأهلي وكان بحاجة للتطوير من مستواه، مؤكدا أنه ليس من اللاعبين الذين ستخرج لتوجيه الاتهامات للمدربين، وإن كان قد تعرض للظلم لكنه يتحمل جزءا من المسئولية عن ذلك.