شكرا لقرائتكم محمد أسامة: كنت أفضل حارس مرمى بإمبابة وفشلت في اختبارات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفنان الكوميدي محمد أسامة "أوس أوس"، أنه كان يمارس لعبة كرة القدم في شوارع حي إمبابة منذ صغره.

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وأضاف أسامة خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كنت أفضل حارس مرمى في إمبابة، وكان من الصعب أن يُسجل أحداً هدفاً في ظل وجودي حارساً للمرمى".

وأنهى تصريحاته مؤكداً أنه دخل اختبارات الناشئين في نادي الزمالك للعب كحارس مرمى، ولكنه سقط بسبب قصر قامته وانتهاء الوقت المحدد للاختبارات دون تقديم شيئاً