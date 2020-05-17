شكرا لقرائتكم محمد أسامة يكشف سبب لقب "أوس أوس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الفنان الكوميدي محمد أسامة، عن السبب وراء اطلاق لقب "أوس أوس".
وقال أسامة في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" زملائي في أيام الدراسة هم من أطلقوا عليّ لقب أوس اوس نسبة إلى إسمي محمد أسامة".
وشدد أسامة على استمتاعه بمشاهدة قناة الزمالك خاصةً المباريات القديمة التي تُذاع على شاشتها.
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