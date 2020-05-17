شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: مازال أمامنا وقت لاتخاذ قرار نهائي بشأن النشاط الكروى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه مازال أمام المسئولون وأصحاب القرار المتعلق بمصير الدورى والنشاط الرياضى فى مصر، وقت حتى 15 يونيو لاتخاذ قرار نهائي بشأن مصير النشاط الكروى، لافتًا إلى أن اتحاد الكرة لا يمكن أن يتخذ قرار فى هذا الشأن بدون الرجوع لمجلس الوزراء المنوط الأول بتحديد مصير الأنشطة الرياضية فى ظل تفشى فيرس كورونا المستجد، موضحًا أن هناك دراسات واسيناريوهات يتم اعدادها فى الوقت الحالى تحسبًا لأى قرار سيصدر.

ونفى وزير الرياضة فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" وجود أية قرارات من قبل الوزارة لإلغاء بطولة الدورى لهذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن جلسته التى سيعقدها مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ليست مرتبطا بصدور قرار يخص الدورى، وإنما الغرض منها دراسة مستجدات الوضع الحالى وكيفية تخطى تلك الأزمة، مشددًا على ضرورة وضع اتحاد الكرة مشروع بديل فى حالة صدور قرار من مجلس الوزراء بعدم استكمال مسابقة الدورى هذا الموسم.

Advertisements

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة مع بعض ممثلى وزارة الصحة، لدراسة متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة فى ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما يتناول اجتماع وزير الرياضة مع وزيرة الصحة الحديث حول الإجراءات الوقائية والمعايير والاشتراطات الواجبة لمجابهة فيروس كورونا، والتزام مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بها، واتخاذها كافة التدابير واشتراطات السلامة والوقاية وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، كما تم استعراض سيناريوهات التعامل ما بعد الأزمة وتقييم المخاطر.

وعن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، قال الدكتور أشرف صبحى: "سننتظر قرار الفيفا بشان انتخابات اتحاد الكرة وسيتم اتخاذ ما نراه مناسبا، ونحترم المواثيق الدولية والاتحاد الدولى لكن القانون المصرى سيتم تنفيذه فى موضوع الانتخابات، خاصة وأن وزارة الرياضة تقود ولا تستقطب ولا تسير وفق أغراض شخصية".