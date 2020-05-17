شكرا لقرائتكم أوس أوس: الزمالك يمتلك أفضل لاعبي مصر .. وتوقعت تتويجي فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، أن الزمالك يمتلك أفضل لاعبي الكرة المصرية في الوقت الحالي. وأشاد أوس أوس خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك، بالفرنسي كارتيرون وما يقدمه من مستويات جيدة في قيادة للفريق. Advertisements وواصل:" الزمالك دائماً تظهر معادن لاعبيه في الأوقات الصعبة ويكسب الرهان دائماً في التحديات الكبرى". وأنهى:" توقعت تتويج الزمالك بلقبي السوبر المصري والأفريقي في فبراير، والضغوط العصبية التي يتعرض لها اللاعبين تدفعهم لتحقيق الألقاب".

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