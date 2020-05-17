شكرا لقرائتكم نصر عزام يكشف عن خطة توصيات فيفا بشأن عقود اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نصر عزام خبير اللوائح الرياضية أن الإتحاد الدولي أوصى الأندية بالوصول لحلول ودية مع اللاعبين من أجل تخفيض عقودهم وهُناك الإتحاد الإماراتي والسعودي قرر تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 40% نظراً للوضع الحالي التي تعيشها كرة القدم على مستوى العالم.

وأضاف عزام في تصريحات تلفزيونية: أن قانون العمل في مصر يسمح بتخفيض العقود لأي ظرف بنسبة 50% مشيراً إلى في الجزء الخاص بالرياضة لابد أن يصل الطرفين إلى نقطة معينة من أجل تخفيض عقودهم .

وتابع لابد من جمعية اللاعبين المحترفين المساعدة في الوصول مع اللاعبين للوصول إلى حل بتخفيض عقود اللاعبين خلال الفترة القادمة لمساعدة الأندية للخروج من هذه الأزمة.

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