نصر عزام يكشف عن خطة توصيات فيفا بشأن عقود اللاعبين

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جدة - عمرو شويل قال نصر عزام خبير اللوائح الرياضية أن الإتحاد الدولي أوصى الأندية بالوصول لحلول ودية مع اللاعبين من أجل تخفيض عقودهم وهُناك الإتحاد الإماراتي والسعودي قرر تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 40% نظراً للوضع الحالي التي تعيشها كرة القدم على مستوى العالم.
وأضاف عزام في تصريحات تلفزيونية: أن قانون العمل في مصر يسمح بتخفيض العقود لأي ظرف بنسبة 50% مشيراً إلى في الجزء الخاص بالرياضة لابد أن يصل الطرفين إلى نقطة معينة من أجل تخفيض عقودهم .
وتابع لابد من جمعية اللاعبين المحترفين المساعدة في الوصول مع اللاعبين للوصول إلى حل بتخفيض عقود اللاعبين خلال الفترة القادمة لمساعدة الأندية للخروج من هذه الأزمة.
قال نصر عزام خبير اللوائح الرياضية أن قرار إتحاد الكرة بإلغاء الموسم يسمح للاعبين الذين تنتهي عقودهم نهاية هذا الموسم للإنتقال لأي نادي آخر بإنتقال حُر.
وأضاف عزام أي لاعب ينتهي عقده بنهايه هذه الموسم يُحق له الحصول على قيمة عقده كاملة ولا يُخصم منه شئ الإ إذا قرر النادي خصم جزء من مستحقات اللاعبين منذ توقف النشاط .
وتابع أن من حق الأنديه تخفيض جزء من مستحقات اللاعبين للخروج من تلك الأزمة خاصة وأن الإتفاق بين الأندية واللاعبين في صالح الأخير لأنه في حال إستكمال الموسم الخصومات التي تمت على اللاعبين من الممكن أن تُعوض في نهاية الموسم .
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