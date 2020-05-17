شكرا لقرائتكم أوس أوس: "علي ربيع وشه حلو على الزمالك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفنان الكوميدي محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" أن زميله علي ربيع دائماً ما يكون "وش السعد" على الزمالك. Advertisements وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عندما كنت أذهب للاستاد لمساندة الزمالك برفقة علي ربيع كان الفريق الأبيض ينتصر في كل مرة". وواصل:" علي ربيع أكثر ممثل يجيد لعب الكرة من بين نجوم مسرح مصر".

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