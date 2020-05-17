شكرا لقرائتكم علي ربيع: مرتضى منصور لامني على مشهد بسبب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفنان الكوميدي، على ربيع، أنه تلقى مكالمة هاتفية من المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

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وأضاف ربيع خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" المستشار لامني على أحد المشاهد التي تحدثت خلالها عن الزمالك بدعابة في مسرح مصر".

وواصل:" أوضحت للمستشار أنه لم يكن بقصد الاساءة للزمالك على الاطلاق والأمر لم يتعدى الدعابة"