شكرا لقرائتكم علي ربيع: مرتضى منصور لامني على مشهد بسبب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الفنان الكوميدي، على ربيع، أنه تلقى مكالمة هاتفية من المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
وأضاف ربيع خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" المستشار لامني على أحد المشاهد التي تحدثت خلالها عن الزمالك بدعابة في مسرح مصر".
وواصل:" أوضحت للمستشار أنه لم يكن بقصد الاساءة للزمالك على الاطلاق والأمر لم يتعدى الدعابة"
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