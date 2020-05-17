شكرا لقرائتكم أوس أوس: مصطفى محمد أمل الكرة المصرية ..ويمتلك مقومات الأسطورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الفنان الكوميدي محمد أسامة "أوس أوس"، بجميع لاعبي الزمالك هذا الموسم وعلى رأسهم المهاجم الشاب مصطفى محمد. Advertisements وأضاف أوس أوس خلال حلوله ضيفاً على برنامج "زمالكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مصطفى محمد أمل الكرة المصرية ومهاجم المتقبل في المنتخب الوطني". وتابع:" مصطفى محمد يمتلك جميع المقومات التي تدفعه ليكون أسطورة في اللعبة مستقبلاً".

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