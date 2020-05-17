شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر التحقيق فى شكوى المحلة ضد أسامة نبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه سيتم نظر الشكوى المقدمة من نادى غزل المحلة ضد أسامة نبيه لاعب الزمالك ومدرب منتخب مصر السابق ،على خلفية تصريحاته المُثيرة التى قال فيها إنه رفض التسجيل فى مرمى الزمالك عندما كان لاعباً فى غزل المحلة موسم 2001 - 2002 وتحديداً فى الدور قبل نهائى لكأس مصر، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الشكوى ستأخذ رقم مثل باقى الشكوى وسيتم نظرها والتحقيق فيها عندما يأتى دورها.

Advertisements

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه من الوارد رفض نظر الشكوى شكلا بسبب مرور 18 عاما على الواقعة خاصة وأن لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تنص على تقديم هذا النوع من الشكاوى خلال عامين من الواقعة، ولكن فى نفس الوقت يمكن قبول الشكوى موضوعا فى حالة وجود أدلة قاطعة على صحة الشكوى لاسيما وأنها اعتراف صريح من لاعب الزمالك وغزل المحلة السابق، وهو ما سيظهر من التحقيق فى الشكوى.

وتقدم مجلس إدارة نادى غزل المحلة بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد أسامة نبيه، لاعب الفريق الأسبق، والمدرب العام السابق للمنتخب الوطنى، وأكد مسئولو المحلة فى شكواهم ضد نبيه أن هذه التصريحات تمثل عدم احترام لنادى غزل المحلة ومكانته وتاريخه بين أندية مصر والعالم العربى والأفريقى، بالإضافة إلى عدم الأمانة فى الدفاع عن النادى المتعاقد معه، بالإضافة إلى أن أسامة نبيه ضرب بعرض الحائط أبسط قواعد اللعب النظيف، واعتبروه نزعا من أنواع التلاعب والتواطؤ فى نتيجة المباريات، وهى جريمة فى المجال الرياضى لابد لها من عقاب.