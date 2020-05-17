شكرا لقرائتكم أهلاوي أم زملكاوي .. علي ربيع يرفض الكشف عن ميوله.. و"أوس أوس" يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الفنان الكوميدي علي ربيع، الكشف عن ميوله وانتمئاته الكروية، مفضلاً الاحتفاظ بها لعدم إثارة الجدل.

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وقال ربيع خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أنا لا أحب التعصب، ولدي روح رياضية كبيرة، وكنت أفضل الزمالك وقتما كان حسام حسن مديراً فنياً للنادي".

ورد الفنان محمد أسامة "أوس أوس" على تصريحات علي ربيع مؤكداً أنه يشجع الأهلي وكان يتمنى خسارة الزمالك في المباريات التي يحضرها الثنائي داخل مدرجات الملعب.