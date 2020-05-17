شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يوقعون على لائحة العقوبات الجديدة خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقوم لاعبو النادي الاهلي بالتوقيع على اللائحة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما انتهت لجنة التخطيط للكرة بالنادي من هذه اللائحة التي تم إعداها مؤخراً لتتناسب مع الظروف القادمة في قطاع الكرة ، وتم مناقشة هذه اللائحة طوال الأيام الماضية في لجنة التخطيط للكرة بالنادي التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو ، وتقوم لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي خلال الفترة الحالية بإجراء عدة تعديلات على لائحة فريق الكرة تمهيداً لتطبيقها خلال الفترة المقبلة بعد إستئناف النشاط الرياضي المُجمّد حالياً في العالم كله جراء جائحة "كورونا".

ومن المقرر أن يقوم لاعبي الأهلي بالتوقيع على اللائحة والتعديلات التى ستتم فيها وتشمل هذه التعديلات أمور تتعلق بالغيابات عن التدريبات والتأخيرات والظهور الإعلامي والإعلاني وغيرها من أمور "الثواب والعقاب" التى وجد جهاز الكرة ولجنة التخطيط في الأهلي إنها بحاجة لمزيداً من التعديلات والتدخلات التى تُحقق طموحات وأهداف الفريق وتزيد من الإستقرار في الفريق ، وحرصت اللجنة على الاستماع لبعض مقترحات ونقاشات كباتن الفريق فيما يخص اللائحة قبل اعتمادها رسميا من رئيس النادي خلال الفترة المقبلة.

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وتأتي هذه التعديلات في ضوء الأجتماعات التى عقدتها لجنة التخطيط للكرة بالأهلي مؤخراً مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق وتم خلالها مناقشة العديد من الأمور والملفات الكروية الخاصة بفريق الكرة ، وقال محسن صالح أن اللجنة أطمأنت من الجهاز الفني عن عدة أمور خاصة بفريق الكرة خلال الفترة الماضية ، موضحاً أن اللجنة أجتمعت مع أكثر من مسئول في قطاع الكرة خلال الفترة الماضية لمناقشة الإستعداد للتدريبات حال عودة النشاط الرياضي في أي وقت.

وأكد أن هذا الاجتماع جاء ضمن سلسلة من الاجتماعات جرت خلال الفترة الماضية لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق الأول وقطاع الناشئين والاكاديميات والتحضير للمرحلة القادمة والتي قد تشهد استئناف بطولة الدوري حال موافقة الحكومة على ذلك بما يضمن سلامة الجميع اولاً ويحمي الأندية من الخسائر المتنوعة.